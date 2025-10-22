Форма поиска по сайту

Новости

Новости

22 октября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 145 человек

Количество заболевших кишечной инфекцией после отравления готовой едой в Улан-Удэ выросло до 145 человек, сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии. Среди них – 79 детей. В больнице проходят лечение 76 пострадавших, 47 из них – несовершеннолетние. Сальмонеллез выявили у 11 заболевших, а один человек находился в реанимации, сейчас его перевели в стационар. Полиция задержала заведующую производством цеха готовых продуктов, откуда еда попадала на прилавки магазинов.

Столицу Хабаровского края накрыл черный дым. Как сообщают местные СМИ, на острове Дачный на Амуре горит сухая трава. По информации МЧС, туда уже прибыла группа пожарных и спасателей. Площадь возгорания уточняют. Пока неизвестно, пострадали ли частные подсобные хозяйства.

