Москвич стал фигурантом уголовного дела после того, как поднял пакет с деньгами

В Москве мужчина поднял пакет, набитый деньгами, и стал фигурантом уголовного дела. Инцидент произошел на Новослободской улице. Там 62-летний москвич обратил внимание на плотный сверток. Внутри была валюта. Деньги мужчина решил забрать себе, однако через некоторое время его задержала полиция.

Правоохранители выяснили, что мужчина шел за потерпевшим в тот момент, когда тот выронил пакет с наличными. Вместо того, чтобы обратиться в полицию, он оставил найденное себе. В пакете было больше 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о краже. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

