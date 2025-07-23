Новости регионов: дельфинов заметили в Финском заливе в 50 км от Санкт-Петербурга

Дельфинов заметили в Финском заливе в 50 километрах от Санкт-Петербурга. Эксперты предполагают, что это афалины. Иногда их можно заметить на востоке Балтийского моря. При этом в Финском заливе дельфинов видно редко. Ученые считают, что их появление может свидетельствовать об улучшении экологической обстановки.

Более 150 боевых кораблей ВМФ принимают участие в учениях под названием "Июльский шторм". Как сообщают в Минобороны, маневры развернутся в акваториях двух океанов и двух морей. Навыки оттачивают моряки Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии. Предстоит проверить, как войска готовы к решению нестандартных оперативных задач, а также оценить возможности комплексного применения высокоточного оружия большой дальности и беспилотных систем. Задействованы авиация и расчеты береговых ракетных комплексов.

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