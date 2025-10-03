Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 14:15

Происшествия

Новости регионов: молодой человек выстрелил в сторону женщины во время ссоры в Воронеже

Новости регионов: молодой человек выстрелил в сторону женщины во время ссоры в Воронеже

Новости мира: пожар на нефтеперерабатывающем заводе локализовали в Калифорнии

Новости регионов: автомобиль пробил ограждение и вылетел в Фонтанку в Петербурге

Полиция задержала мужчину за попытку похищения ребенка в Балашихе

Новости регионов: здание колледжа энергетики и связи обрушилось во Владивостоке

Два кроссовера столкнулись с самосвалом на Ленинградском шоссе в Москве

Протестующие в Марокко начали штурмовать здания органов безопасности

Автомобили загорелись в Благовещенске

Новости мира: несколько российских туристов на Мадагаскаре обратились в посольство

"Московский патруль": три пешехода пострадали в ДТП в Москве

Полиция Воронежа проводит проверку после инцидента со стрельбой у жилого дома. Камеры наблюдения зафиксировали, как молодой человек выстрелил в сторону женщины. Первоначально происходящее выглядело как похищение. Однако выяснилось, что пара поссорилась на почве ревности. Вспышка на видео – это сработавший от удара светошумовой пистолет, который был в кармане у девушки. Участники конфликта не стали писать заявление и заявили об отсутствии претензий друг к другу.

На Камчатке спасли дельфиненка, которого выбросило на берег реки Большая Воровская. Спасателем оказался Алексей Величко. Ровно год назад он помог семье касаток, попавших в беду в этом же районе. На этот раз мужчина аккуратно подтолкнул дельфина к глубине. С животным все в порядке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияживотныерегионывидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика