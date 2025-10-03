Новости регионов: молодой человек выстрелил в сторону женщины во время ссоры в Воронеже

Полиция Воронежа проводит проверку после инцидента со стрельбой у жилого дома. Камеры наблюдения зафиксировали, как молодой человек выстрелил в сторону женщины. Первоначально происходящее выглядело как похищение. Однако выяснилось, что пара поссорилась на почве ревности. Вспышка на видео – это сработавший от удара светошумовой пистолет, который был в кармане у девушки. Участники конфликта не стали писать заявление и заявили об отсутствии претензий друг к другу.

На Камчатке спасли дельфиненка, которого выбросило на берег реки Большая Воровская. Спасателем оказался Алексей Величко. Ровно год назад он помог семье касаток, попавших в беду в этом же районе. На этот раз мужчина аккуратно подтолкнул дельфина к глубине. С животным все в порядке.

