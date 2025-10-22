Масштабные поиски пропавшего подростка-зацепера пройдут в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи, полиция и волонтеры примут участие в широкомасштабных мероприятиях по поиску пропавшего в подмосковной Лобне подростка. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону, передает РИА Новости.

При этом ранее отряд "ЛизаАлерт" приостановил поиски школьника. Как пояснили тогда волонтеры, пока у них нет данных о том, что произошло с ребенком.

Широкомасштабные поиски вновь пройдут в среду, 22 октября. Следователям, полиции и волонтерам предстоит осмотреть местность вдоль железнодорожных путей от Лобни до Дмитровского городского округа. Также будут проверены составы, которые курсировали по данному маршруту.

Кроме того, назначена генетическая экспертиза по ранее изъятым с места происшествия вещам, принадлежавшим мальчику. При этом соответствующую работу предстоит выполнить в разных регионах.

Информация о пропавшем при странных обстоятельствах в Лобне 14-летнем мальчике ранее появилась в СМИ. По предварительным данным, 13 октября ребенок ушел из дома в неизвестном направлении. Мать подростка сообщила, что до этого сын никогда не сбегал.

Женщина рассказала, что тот недавно подружился с зацеперами. Она пыталась "без истерик" объяснить сыну, что данное увлечение является опасным.

Сперва ребенка искали среди заброшенных и пустых домов, затем были разосланы листовки, а после к делу подключились добровольцы. СМИ предполагали, что подросток отправился в Звенигород на встречу зацеперов, которые помогают скрыться от родителей.

Недавно матери пропавшего мальчика позвонила администратор магазина из Звенигорода, которая рассказала, что видела ее сына. Кроме того, недалеко от станции Некрасовская Савеловского направления были обнаружены разбросанные кроссовки подростка и телефон.

В свою очередь, мать мальчика записала обращение, в котором призвала сына вернуться домой. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

