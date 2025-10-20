Спасатели остановили поиск пропавшего зацепера из Лобни

Фото: телеграм-канал "СпасГрад"

Спасательный отряд "ЛизаАлерт" остановил поиски 14-летнего школьника-зацепера из подмосковной Лобни. Об этом добровольцы отряда заявили MSK1.RU.

По данным издания, поиски остановились вечером 19 октября. Как пояснили волонтеры, пока у них нет данных о том, что произошло с ребенком. При этом поиски могут останавливать, когда нужно опознать тело или когда человека находят живым и ждут, пока родные подтвердят его личность.

"Мы не раз сталкивались, например, с ситуацией, когда в больнице полностью совпадали ФИО и возраст с данными человека, которого мы ищем, но в итоге это оказывалось всего лишь совпадением, и поиск продолжался", – сказали в пресс-службе отряда.

Отец ребенка Михаил подтвердил информацию о приостановке поисков, однако добавил, что причину не знает.

"Ждем информацию от следствия. Нам сказали ждать информацию, и все, они ничего не комментируют", – сказал мужчина.

Информация о пропаже мальчика появилась в СМИ 16 октября. Уточнялось, что 13 октября он ушел из дома, хотя ранее никогда не сбегал. По словам мамы ребенка, недавно он подружился с людьми, которые увлекаются зацепингом.

В связи с пропажей подростка было возбуждено уголовное дело. Спустя время неподалеку от станции Некрасовская Савеловского направления нашли кроссовки мальчика. Также в нескольких метрах был обнаружен его телефон.