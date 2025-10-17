Тело российской туристки найдено в отеле Аланьи

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Россиянка без признаков жизни была обнаружена в отеле в районе Каргыджак, который находится на территории турецкого курорта Аланья. Об этом сообщает газета Alanya Postası.

По предварительным данным, 69-летняя Ольга Шаповал на протяжении долгого времени не выходила из номера. Это насторожило сотрудников отеля, поэтому они вызвали экстренные службы. Полиция, прибыв на место происшествия, заметила на полу женщину.

В результате врачи определили, что россиянка умерла. После этого правоохранители начали расследование.

Похожий случай произошел в прошлом году в районе Окурджалар. Тогда в отеле турецкой Аланьи тоже была найдена мертвой 49-летняя туристка из России. По данным СМИ, сотрудники гостиницы обнаружили ее на полу. Прибывшие медики констатировали смерть.

