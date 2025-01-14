РИА Новости: чиновник мэрии Владивостока погиб в Таиланде

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Заместитель начальника автопарка администрации Владивостока Константин Клюев погиб в Таиланде, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Приморья.

В понедельник, 13 января, в группе "Мы живем в Таиланде" в соцсети "ВКонтакте" был опубликован пост о поисках Клюева. Отмечалось, что мужчина покинул отель "Паттайя Гранд Ресорт", так и не вернувшись обратно. Его близкие начали поиски после того, как Клюев не вышел на связь 30 декабря.

14 января в сообществе заявили о смерти Клюева. В опубликованном посте говорится, что мужчина был найден мертвым в отеле, при этом причины его смерти не установлены.

По словам собеседника агентства, обстоятельства гибели Клюева сейчас проверяют правоохранители Паттайи. В свою очередь, представительница русской общины в Паттайе Светлана Шерстобоева подтвердила агентству гибель чиновника. Однако женщина не раскрыла никаких других подробностей.

Ранее в отеле турецкой Аланьи погибла 49-летняя российская туристка. По данным СМИ, сотрудники отеля в районе Окурджалар нашли россиянку, которая лежала неподвижно на полу своей комнаты. Прибывшие медики констатировали смерть, написали журналисты и уточнили, что судмедэкспертиза посчитала смерть подозрительной, в связи с чем началось расследование.