02 ноября, 09:30

Россия отправила 30 тонн гуманитарной помощи во Вьетнам

Россия направила 30 тонн гуманитарной помощи во Вьетнам для пострадавших от сильных тайфунов. Специальный борт МЧС доставил палатки, продукты питания, спасательные лодки и постельные принадлежности.

Как сообщили в российском МИД, помощь была оказана по личному распоряжению Владимира Путина и в соответствии с поручением правительства. В конце октября во Вьетнаме выпало рекордное количество осадков, вызвавшее масштабные наводнения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политиказа рубежомвидеоДарья Ермакова

