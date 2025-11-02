02 ноября, 09:30Политика
Россия отправила 30 тонн гуманитарной помощи во Вьетнам
Россия направила 30 тонн гуманитарной помощи во Вьетнам для пострадавших от сильных тайфунов. Специальный борт МЧС доставил палатки, продукты питания, спасательные лодки и постельные принадлежности.
Как сообщили в российском МИД, помощь была оказана по личному распоряжению Владимира Путина и в соответствии с поручением правительства. В конце октября во Вьетнаме выпало рекордное количество осадков, вызвавшее масштабные наводнения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.