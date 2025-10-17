ГД отклонила законопроект о тревожной кнопке в приложениях такси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Госдума отклонила законопроект об оснащении мобильных приложений такси тревожной кнопкой. Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента еще в декабре прошлого года.

Согласно пояснительной записке к проекту, учащение случаев насилия и конфликтов в такси стало причиной для внесения предложения. Авторы инициативы указывали, что возможность мгновенно передать сигнал в службу заказа и правоохранительные органы могла бы предотвращать многие правонарушения.

Законопроектом предполагалось разместить кнопку на главном экране приложений такси, чтобы и водитель, и пассажир могли оперативно сообщить об экстренной ситуации. При нажатии система автоматически активировала бы запись звука через микрофон мобильного устройства.

Для служб такси, работающих без использования интернета, предусматривалась организация передачи сигнала через телефонную связь с параллельной аудиофиксацией происходящего в салоне.

Ранее в Москве задержали 35-летнего мужчину, который подозревается в разбойном нападении на таксиста. Во время поездки пассажир достал из рукава куртки предмет, похожий на нож, и направил на водителя, потребовав остановить машину.