Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 11:30

Политика

Новости мира: власти Венесуэлы назвали провокацией учения США в Карибском бассейне

Новости мира: власти Венесуэлы назвали провокацией учения США в Карибском бассейне

Российские войска окружили Купянск в Харьковской области

Новости мира: Трамп может расширить удары по Венесуэле и Колумбии

Новости мира: два человека задержаны по подозрению в ограблении Лувра

Российские войска нанесли удары по объектам энергетики и пунктам временной дислокации ВСУ

Новости мира: Таиланд и Комбоджа заключили мирное соглашение в Малайзии при участии Трампа

Владимир Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск

Новости мира: Израиль ударил по центру сектора Газа

Российская армия уничтожила временный лагерь ВСУ в зоне СВО

Новости мира: протесты против мигрантов и радикального исламизма начались в Британии

Власти Венесуэлы назвали провокацией запланированные военные учения США в Карибском бассейне. Также они заявили о задержании наемников, которые выполняли задание ЦРУ. Президент США Дональд Трамп собирается объявить о возможных ударах по Венесуэле. О планах провести сухопутную операцию сообщил один из сенаторов-республиканцев.

Тысячи футбольных фанатов заполнили улицы вокруг стадиона в Испании перед встречей "Реал Мадрида" и "Барселоны". На место стянули усиленные наряды полиции. Сама игра закончилась победой "Реала" со счетом 2:1.

В Гонконге устроили шоу на воде. Четыре гигантских символа поп-культуры заплыли в гавань Виктория, чтобы отметить запуск городского водного парада. 20-метровые надувные фигуры будут стоять на якоре несколько дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаспортза рубежомвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика