Новости мира: власти Венесуэлы назвали провокацией учения США в Карибском бассейне

Власти Венесуэлы назвали провокацией запланированные военные учения США в Карибском бассейне. Также они заявили о задержании наемников, которые выполняли задание ЦРУ. Президент США Дональд Трамп собирается объявить о возможных ударах по Венесуэле. О планах провести сухопутную операцию сообщил один из сенаторов-республиканцев.

Тысячи футбольных фанатов заполнили улицы вокруг стадиона в Испании перед встречей "Реал Мадрида" и "Барселоны". На место стянули усиленные наряды полиции. Сама игра закончилась победой "Реала" со счетом 2:1.

В Гонконге устроили шоу на воде. Четыре гигантских символа поп-культуры заплыли в гавань Виктория, чтобы отметить запуск городского водного парада. 20-метровые надувные фигуры будут стоять на якоре несколько дней.

