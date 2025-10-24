Фото: ТАСС/EPA/MAURICIO DUENAS CASTANEDA

США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро, которого американский лидер Дональд Трамп ранее обвинил в причастности к наркобизнесу, следует из сообщения Минфина США.

В своем заявлении глава ведомства Скотт Бессент указал, что с приходом Петро к власти производство наркотика кокаина в Колумбии достигло рекордных за десятилетия темпов. Также глава Минфина заметил, что наркотик заполоняет США и отравляет американцев.

За последнее время США несколько раз уничтожали катера, на которых якобы перевозились наркотики. Сам президент Колумбии заявлял, что Вашингтон совершает убийства и нарушает суверенитет государства, атакуя рыболовецкие суда.

После этого Соединенные Штаты решили остановить платежи и субсидии Колумбии из-за того, что южноамериканское государство якобы стимулирует производство наркотиков. Сам Трамп заявлял, что Петро является лидером незаконного оборота наркотиков.

Позднее американский лидер указывал, что в Венесуэле вскоре начнется наземная операция американских войск из-за наплыва незаконных мигрантов и запрещенных веществ на территории Штатов. Трамп также пообещал, что военные будут уничтожать тех, кто ввозит наркотики в страну.

