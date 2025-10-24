24 октября, 22:30Политика
США ввели санкции против президента Колумбии
Фото: ТАСС/EPA/MAURICIO DUENAS CASTANEDA
США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро, которого американский лидер Дональд Трамп ранее обвинил в причастности к наркобизнесу, следует из сообщения Минфина США.
В своем заявлении глава ведомства Скотт Бессент указал, что с приходом Петро к власти производство наркотика кокаина в Колумбии достигло рекордных за десятилетия темпов. Также глава Минфина заметил, что наркотик заполоняет США и отравляет американцев.
За последнее время США несколько раз уничтожали катера, на которых якобы перевозились наркотики. Сам президент Колумбии заявлял, что Вашингтон совершает убийства и нарушает суверенитет государства, атакуя рыболовецкие суда.
После этого Соединенные Штаты решили остановить платежи и субсидии Колумбии из-за того, что южноамериканское государство якобы стимулирует производство наркотиков. Сам Трамп заявлял, что Петро является лидером незаконного оборота наркотиков.
Позднее американский лидер указывал, что в Венесуэле вскоре начнется наземная операция американских войск из-за наплыва незаконных мигрантов и запрещенных веществ на территории Штатов. Трамп также пообещал, что военные будут уничтожать тех, кто ввозит наркотики в страну.
Новости мира: Трамп объявил о скором начале наземной операции в Венесуэеле