Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 17:19

Политика

Трамп объявил об остановке платежей или субсидий Колумбии со стороны США

Фото: depositphotos/actionsports

США останавливают платежи или субсидии Колумбии из-за стимулирования производства наркотиков. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Президент Колумбии Густаво Петро является лидером незаконного оборота наркотиков, который усиленно поощряет массовое производство наркотиков… что стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, и, безусловно, Петро ничего не делает, чтобы это остановить, несмотря на крупные платежи и субсидии от США", – указал он.

По словам главы Белого дома, целью производства наркотиков в Колумбии является продажа их в США. Трамп также потребовал от Петро остановить их выпуск, иначе Вашингтон сделает это за него.

Накануне на пути в сторону США уничтожили большую субмарину с наркотиками. Трамп уточнил, что на ее борту находились четверо наркотеррористов.

По его словам, двое из них были убиты, а двое выживших будут депортированы для уголовного преследования в свои страны – Эквадор и Колумбию.

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика