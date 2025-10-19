Трамп объявил об остановке платежей или субсидий Колумбии со стороны США

Фото: depositphotos/actionsports

США останавливают платежи или субсидии Колумбии из-за стимулирования производства наркотиков. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Президент Колумбии Густаво Петро является лидером незаконного оборота наркотиков, который усиленно поощряет массовое производство наркотиков… что стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, и, безусловно, Петро ничего не делает, чтобы это остановить, несмотря на крупные платежи и субсидии от США", – указал он.

По словам главы Белого дома, целью производства наркотиков в Колумбии является продажа их в США. Трамп также потребовал от Петро остановить их выпуск, иначе Вашингтон сделает это за него.

Накануне на пути в сторону США уничтожили большую субмарину с наркотиками. Трамп уточнил, что на ее борту находились четверо наркотеррористов.

По его словам, двое из них были убиты, а двое выживших будут депортированы для уголовного преследования в свои страны – Эквадор и Колумбию.

