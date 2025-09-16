Трамп подпишет меморандум о задействовании нацгвардии в Мемфисе

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подписать указ о мерах по борьбе с преступностью в Мемфисе. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

По словам Трампа, меры будут похожими на действия федеральных властей в Вашингтоне, где была развернута нацгвардия и тяжелая техника.

"В усилиях будут задействованы национальная гвардия, а также ФБР, Управление по борьбе с наркотиками, Служба расследований министерства внутренней безопасности, Служба маршалов США и другие структуры, помимо прокуроров", – цитирует американского президента РИА Новости.

Трамп добавил, что вскоре планирует также использовать нацгвардию для борьбы с преступностью в Чикаго и прочих городах.

В августе президент США заявил о переброске бойцов национальной гвардии в Вашингтон и переводе полиции города под прямое федеральное управление. Он добавил, что при необходимости в американскую столицу прибудут военные.

По словам Трампа, Вашингтон имеет один из самых высоких уровней преступности в мире, который превышает показатели многих "самых опасных стран третьего мира". Он также обвинил городских чиновников в замалчивании реальной статистики преступлений.