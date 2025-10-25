Новости мира: сотни демонстрантов собрались у посольства США в Куала-Лумпуре

Сотни демонстрантов собрались у посольства США в Куала-Лумпуре. Они выступают против предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Малайзию. Он должен приехать в страну уже в эти выходные. Люди принесли с собой палестинские флаги и плакаты, на которых написано, что лидер штатов должен покаяться и убраться из Газы. Митинг закончился общей молитвой за тех, кто стал жертвой войны в анклаве.

Лидер Китая Си Цзиньпин посетит Южную Корею. Председатель КНР примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в городе Кенджу с 30 октября по 1 ноября. В программе визита также возможна встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.