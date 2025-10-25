Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября, 07:30

Политика

Новости мира: сотни демонстрантов собрались у посольства США в Куала-Лумпуре

Новости мира: сотни демонстрантов собрались у посольства США в Куала-Лумпуре

В России предложили подтверждать отсутствие давления на хозяина при продаже квартиры

Список опасных пород собак могут расширить в России

В России могут сдвинуть начало рабочего дня зимой

ВС РФ освободили четыре населенных пункта в зоне СВО

Российская армия продвинулась на 500 метров за сутки в Сумской и Харьковской областях

В Госдуме предложили проверять дееспособность пенсионеров при сделках с жильем

Новости мира: Трамп выбирал из трех вариантов санкций против России

Российская армия закрепились на новых рубежах в Сумской и Харьковской областях

Новости мира: шторм "Бенжамин" обрушился на северо-запад Франции

Сотни демонстрантов собрались у посольства США в Куала-Лумпуре. Они выступают против предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Малайзию. Он должен приехать в страну уже в эти выходные. Люди принесли с собой палестинские флаги и плакаты, на которых написано, что лидер штатов должен покаяться и убраться из Газы. Митинг закончился общей молитвой за тех, кто стал жертвой войны в анклаве.

Лидер Китая Си Цзиньпин посетит Южную Корею. Председатель КНР примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в городе Кенджу с 30 октября по 1 ноября. В программе визита также возможна встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика