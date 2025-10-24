В посольстве РФ в Таиланде отметили тревожное число депортированных россиян

Фото: depositphotos/studio306stock

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин назвал тревожным показателем число депортированных из Таиланда граждан РФ, передает ТАСС.

"С 1 января по 1 октября 2025 года из Таиланда были депортированы не менее 100 россиян", – отметил консул.

При этом, как указал Ильин, за весь 2024 год были депортированы лишь 65 человек.

Он также добавил, что высланных из страны россиян перед этим задерживали за "те или иные нарушения" законодательства Таиланда. Вместе с тем было несколько случаев, когда российским гражданам удавалось доказать свою невиновность.

Как подчеркнул Ильин, в течение нескольких последних месяцев в Таиланде был зафиксирован рост числа мелких нарушений иммиграционного и трудового законодательства. По мнению консула, это связано с усилением контроля в этих областях со стороны властей страны.

При этом в российском посольстве "практически не наблюдают" тяжелых нарушений Уголовного кодекса государства.

В августе иммиграционная полиция Таиланда депортировала в Россию блогера Тимура Збарского, который во время вооруженного конфликта между Таиландом и Камбоджей снимал и публиковал в соцсетях видео боевых действий. Он проехал 150 километров по пограничной зоне, чтобы снять видео боев.

Збарского задержали по возвращении в курортный город Паттайя, где он проживал, в связи с аннуляцией его долгосрочной таиландской визы.