Россиянина депортировали из Турции за фото девушки в метро

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Турецкий суд постановил депортировать задержанного в Турции за нарушение тайны личной жизни россиянина, сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Стамбуле.

Гражданина РФ арестовали в Стамбуле в сентябре. По данным СМИ, мужчина сделал в транспорте фото, на которое попала женщина с закрытыми глазами. По словам жены задержанного, он не фотографировал кого-то конкретно, в кадр попала местная жительница случайно. Один из пассажиров заметил снимок и обвинил россиянина в неподобающем поведении, а женщина подала заявление в полицию о домогательствах.

Согласно закону Турции, фото- и видеосъемка без согласия гражданина рассматривается как нарушение защиты частной жизни, россиянину грозило до 20 месяцев лишения свободы.

"Генеральное консульство находилось в тесном контакте с родственниками указанного гражданина и оказывало необходимое содействие в рамках имеющихся полномочий", – сообщили в диппредставительстве РФ.

2 ноября турецкий суд вынес окончательное решение о депортации россиянина.

Ранее сообщалось, что российский гражданин был депортирован из Литвы. В департаменте госбезопасности Литвы утверждали, что россиянин представляет угрозу государственной безопасности страны.