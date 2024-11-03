03 ноября, 06:41В мире
Россиянина депортировали из Турции за фото девушки в метро
Фото: 123RF/skycinema
Турецкий суд постановил депортировать задержанного в Турции за нарушение тайны личной жизни россиянина, сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Стамбуле.
Гражданина РФ арестовали в Стамбуле в сентябре. По данным СМИ, мужчина сделал в транспорте фото, на которое попала женщина с закрытыми глазами. По словам жены задержанного, он не фотографировал кого-то конкретно, в кадр попала местная жительница случайно. Один из пассажиров заметил снимок и обвинил россиянина в неподобающем поведении, а женщина подала заявление в полицию о домогательствах.
Согласно закону Турции, фото- и видеосъемка без согласия гражданина рассматривается как нарушение защиты частной жизни, россиянину грозило до 20 месяцев лишения свободы.
"Генеральное консульство находилось в тесном контакте с родственниками указанного гражданина и оказывало необходимое содействие в рамках имеющихся полномочий", – сообщили в диппредставительстве РФ.
2 ноября турецкий суд вынес окончательное решение о депортации россиянина.
Ранее сообщалось, что российский гражданин был депортирован из Литвы. В департаменте госбезопасности Литвы утверждали, что россиянин представляет угрозу государственной безопасности страны.