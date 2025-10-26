Новости мира: протесты против мигрантов и радикального исламизма начались в Британии

Протесты против мигрантов и радикального исламизма начались в Британии. На улицы Лондона вышли тысячи митингующих. Подобные акции прошли в Ноттингеме, Глазго, Ливерпуле и Ньюкасле. Местные жители пытаются призвать власть к изменению миграционной политики в стране.

Израиль ударил по центру сектора Газа. ЦАХАЛ нанес точечный удар в районе Нусейрат, несмотря на вступившее в силу соглашение о прекращении огня. В пресс-службе подчеркнули, что целью удара было предотвращение атаки террористов на израильских военнослужащих, и армия продолжит действия по нейтрализации любых непосредственных угроз.

Президент США Дональд Трамп станцевал традиционный малазийский танец прямо на аэродромной площадке, только что прибыв в эту страну. Американский лидер продемонстрировал вместе флаги США и Малайзии. Он прилетел в государство в Юго-Восточной Азии, чтобы участвовать в саммите АСЕАН.

