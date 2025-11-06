Трамп пообещал не допустить строительства коммунизма в США

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп на фоне победы демократического социалиста Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка заверил, что не допустит строительства коммунизма в стране. Об этом Трамп объявил на Американском бизнес-форуме, его слова приводит РИА Новости.

"Пока я президент, США не станут коммунистической страной ни в каком виде и форме. Мы это остановим. Остановим этот бред", – сказал Трамп.

Позже в интервью Fox News глава Белого дома рассказал, что хотел бы увидеть успехи от Мамдани на должности мэра Нью-Йорка. При этом Трамп добавил, что новоизбранный градоначальник должен быть "любезен" с ним.

Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка, став самым молодым мэром за последние 100 лет и первым мусульманином, занявшим этот пост. По данным СМИ, к присяге его приведут 1 января 2026 года, и с начала года он приступит к своим обязанностям.

В своей победной речи Мамдани заявил, что на выборах была "свергнута политическая династия", и пообещал жителям Нью-Йорка новый город. Трамп, в свою очередь, назвал Мамдани "фанатиком-коммунистом", добавив, что у него "возникнут проблемы с Вашингтоном, каких не было ни у одного мэра за всю историю".