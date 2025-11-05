Первый мэр-мусульманин Нью-Йорка Зохран Мамдани пообещал жителям "новый город"

Член Демократической партии, 34-летний Зохран Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка. Он станет самым молодым мэром за последние 100 лет и первым мусульманином, занявшим этот пост. Что известно о новом градоначальнике – в материале Москвы 24.

"Свергнута политическая династия"

Фото: legion-media.com/Derek French

Жители Нью-Йорка выбрали новым мэром города 34-летнего Зохрана Мамдани. По данным СМИ, к присяге его приведут 1 января 2026-го, и с начала года он приступит к своим обязанностям. Экс-губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который был соперником Мамдани на выборах, уже поздравил Зохрана с победой.

"Сегодня был их вечер", – заявил он, выступая перед сторонниками.

Победитель в своей речи отметил, что на выборах была "свергнута политическая династия", и пообещал жителям Нью-Йорка новый город.

"Мы голосуем поодиночке, но вместе выбираем надежду. Надежду против тирании, надежду против больших денег и мелких идей, надежду против отчаяния", – цитирует слова Мамдани CNN.



Президент США Дональд Трамп, ранее поддержавший кандидатуру Куомо, также отреагировал на победу Зохрана.

"И вот, начинается!" – написал президент в своей социальной сети Truth Social.

В предыдущих постах Трамп называл будущего главу города "стопроцентным фанатиком-коммунистом". Кроме того, по мнению президента, у Мамдани "возникнут проблемы с Вашингтоном, каких не было ни у одного мэра за всю историю".





Дональд Трамп президент США Помните: ему нужны деньги от меня как от президента, чтобы выполнить все свои фальшивые коммунистические обещания. Но он не получит из них ни цента.

В своей предвыборной кампании Мамдани пообещал открыть муниципальные магазины в каждом районе города, изменить работу общественного транспорта, сделав его бесплатным и быстрым, а также ввести бесплатное дошкольное образование для всех детей и заморозить арендную плату для одного миллиона квартир.

По данным издания The New York Times, чтобы реализовать свои обещания, Мамдани потребуется примерно 7 миллиардов долларов в год. Такие траты сравнимы с бюджетом полицейского управления.

Политик же отметил, что хочет привлечь в казну города около 9 миллиардов долларов за счет повышения налогов для богатых жителей города и корпораций. Издание также указало, что идея заморозить арендную плату в некоторых квартирах может привести к росту цен на жилье.

Кроме того, ранее Мамдани пообещал арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот приедет в Нью-Йорк. В интервью CNN политик отмечал, что ценности города должны находить отражение в обязательствах.

"Я считаю, что наш долг – соблюдать ордера, выданные Международным уголовным судом", – сказал он.

При этом официально в США не признают юрисдикцию этого суда.

Мэр Нью‑Йорка из Уганды

Зохран Мамдани родился в Уганде и имеет индийское происхождение. По данным СМИ, семья Мамдани переехала в Нью‑Йорк, когда ему было семь лет. В 2018-м получил американское гражданство.

Политическую карьеру начал в 2015 году, а в 2020‑м впервые прошел в Законодательное собрание штата. Летом 2025‑го Мамдани выиграл праймериз Демократической партии, набрав рекордное число голосов. Его главный соперник Куомо в итоге пошел на выборы как независимый кандидат. Действующий мэр Эрик Адамс, хотя и планировал второй срок, снял свою кандидатуру в конце сентября.

Мамдани женат на художнице сирийского происхождения Раме Дуваджи. Свадьбу пара сыграла в 2025 году в Нью‑Йорке и в Дубае. Рама стала самой молодой первой леди Нью‑Йорка – ей 28 лет. Пара нашла друг друга на платформе для знакомств, когда Мамдани еще был депутатом. Девушка ведет блог, преподает занятия по керамике и регулярно публикует фотографии своих работ.