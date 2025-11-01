NYT: Вэнс захотел обратить жену в христианство и подвергся критике

Фото: ТАСС/AP/Jacquelyn Martin

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал о желании обратить супругу Ушу, имеющую индийские корни, в католическую веру. В связи с этим он подвергся критике, сообщает The New York Times.

Такое заявление политик сделал в Университете Миссисипи в рамках мероприятия Turning Point USA в память о консервативном активисте Чарли Кирк.

"Я искренне этого хочу, потому что верю в христианское Евангелие, и надеюсь, что в конце концов моя жена воспримет это так же", – отметил Вэнс.

После этого с критикой выступили представители индийской диаспоры. По словам исполнительного директора Индуистского американского фонда Сухаг Шуклы, слова вице-президента США являются проблематичными. Она подчеркнула, что заявление привело к росту страхов религиозных меньшинств при ужесточении иммиграционной политики.

При этом супруга Вэнса не стала комментировать его высказывание. В свою очередь, вице-президент оценил сообщение пользователя в соцсети Х, который обвинил его в "пренебрежении религией своей жены", и назвал его отвратительным и полным антихристианского фанатизма.

Ранее над кортежем Вэнса в штате Калифорния преждевременно разорвался снаряд. Инцидент произошел во время военной демонстрации, посвященной 250-летию Корпуса морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне.

По данным СМИ, взрыв произошел над трассой Interstate-5. Осколки повредили автомобиль калифорнийского дорожного патруля.

