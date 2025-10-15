MEE: Уиткофф хочет уйти из администрации Трампа и заняться бизнесом

Фото: AP Photo/Andres Kudacki

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф намерен уйти из администрации Дональда Трампа и заняться собственным бизнесом. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание Middle East Eye.

"Уиткофф планирует покинуть администрацию, чтобы сфокусироваться на своем бизнесе после "изнурительного" графика дипломатической работы на Ближнем Востоке", – указали авторы материала.

При этом журналисты не стали уточнять, когда именно политик покинет пост.

Ранее СМИ сообщали, что Уиткофф нарушил "стандартный" протокол в ходе встречи с Владимиром Путины в Москве. Спецпредставитель американского лидера пришел без стенографиста из Госдепартамента. Таким образом он остался без записей точных предложений российского президента.

Кроме того, по данным журналистов, Уиткофф отказался от услуг переводчика из России. Данное решение было принято на фоне критики, которая обрушилась на дипломата после того, как стало известно, что он пользовался услугами переводчика Путина.

