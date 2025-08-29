Politico: Уиткофф перестал использовать услуги переводчика из России

Фото: AP Photo/Evelyn Hockstein/Pool

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф отказался от услуг переводчика из России, сообщает RT со ссылкой на Politico.

По данным газеты, теперь Уиткофф работает с переводчиком из Госдепартамента США.

Журналисты подчеркнули, что данное решение было принято на фоне критики, которая обрушилась на дипломата после того, как стало известно, что в РФ он пользовался услугами переводчика Владимира Путина.

Ранее СМИ сообщали, что Уиткофф нарушил "стандартный" протокол в ходе встречи с российским президентом в Москве. Спецпредставитель американского лидера пришел на встречу с Путиным без стенографиста из Госдепартамента. Таким образом он остался без записей точных предложений лидера РФ.

Последний раз спецпосланник виделся с Путиным 6 августа. На встрече, которая длилась около трех часов, также присутствовали помощник президента России Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.