Reuters: спецпосланник Трампа Уиткофф нарушил протокол на встрече с Путиным в Москве

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Спецпосланник президента США Уиткофф нарушил протокол на встрече с Владимиром Путиным в Москве. Об этом написал Reuters со ссылкой на источник.

"Уиткофф, магнат в сфере недвижимости, не имеющий дипломатического опыта, нарушил стандартный протокол, придя на встречу без стенографиста из Госдепартамента, и, таким образом, остался без записей точных предложений Путина", – говорится в публикации.

Последний раз спецпосланник виделся с Путиным 6 августа в Москве. На встрече, которая длилась около трех часов, также присутствовали помощник президента России Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Трамп назвал прошедший разговор продуктивным. Он отметил, что сторонам удалось достичь "большого прогресса". Кроме того, после этих переговоров лидеры России и США встретились на Алсяке.