Reuters: спецпосланник Трампа Уиткофф нарушил протокол на встрече с Путиным в Москве

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Спецпосланник президента США Уиткофф нарушил протокол на встрече с Владимиром Путиным в Москве. Об этом написал Reuters со ссылкой на источник.
"Уиткофф, магнат в сфере недвижимости, не имеющий дипломатического опыта, нарушил стандартный протокол, придя на встречу без стенографиста из Госдепартамента, и, таким образом, остался без записей точных предложений Путина", – говорится в публикации.
Последний раз спецпосланник виделся с Путиным 6 августа в Москве. На встрече, которая длилась около трех часов, также присутствовали помощник президента России Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Трамп назвал прошедший разговор продуктивным. Он отметил, что сторонам удалось достичь "большого прогресса". Кроме того, после этих переговоров лидеры России и США встретились на Алсяке.
