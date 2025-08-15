Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 22:45

Политика

Саммит России и США начался на Аляске

Саммит России и США начался на Аляске

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начались на Аляске

Владимир Путин прибыл в Анкоридж

Российский спецборт с Путиным предположительно сел в Анкоридже

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 августа

Саммит РФ и США на Аляске может продлиться 7 часов

Российский президентский борт прибудет на Аляску в 22:00

Песков рассказал, где Трамп встретит Путина на Аляске

Российский президентский борт вылетел из Магадана на Аляску

Эксперт рассказал о ситуации на российском фондовом рынке перед встречей Путина и Трампа

Саммит России и США официально стартовал на Аляске. Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп воздержались от вступительных слов перед началом переговоров.

Встреча лидеров проходит в формате "три на три". Со стороны России вместе с Путиным в переговорах участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.

Главная тема саммита – Украина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика