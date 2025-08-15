Саммит России и США начался на Аляске

Саммит России и США официально стартовал на Аляске. Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп воздержались от вступительных слов перед началом переговоров.

Встреча лидеров проходит в формате "три на три". Со стороны России вместе с Путиным в переговорах участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.

Главная тема саммита – Украина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.