Еще один самолет из России приземлился на Аляске, где пройдет встреча Путина и Трампа

15 августа, 15:15

Политика

Еще один российский самолет приземлился на авиабазе на Аляске, где пройдет встреча Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа.

Лидер США перед отправкой к месту проведения саммита написал на своей странице в одной из соцсетей, что "ставки высоки".

Путина и Трампа ждут разговор тет-а-тет, переговоры в составе делегаций и совместный обед. Подробнее об обстановке на Аляске – в эфире телеканала Москва 24.

