Ушаков анонсировал программу саммита на Аляске

Переговоры Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пройдут в одном из помещений объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, сначала встреча пройдет тет-а-тет, а затем состоятся переговоры в составе делегации. Обсуждения продолжатся за рабочим завтраком. После завершения переговоров лидеры стран проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги встречи.

Ушаков отметил, что центральной темой станет урегулирование украинского кризиса.

