Журналисты прибыли к месту встречи Путина и Трампа на Аляске

У ворот базы ВВС США на Аляске, где 15 августа пройдет встреча Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, уже дежурят журналисты. Представители прессы собрались и на расположенном неподалеку гольф-курорте, зная о любви Трампа к этому виду спорта.

Саммит начнется в 22:30 по московскому времени. Сначала лидеры проведут беседу тет-а-тет с переводчиками, а затем состоятся переговоры в составе делегаций и рабочий завтрак. Завершится встреча совместной пресс-конференцией, главной темой которой станет урегулирование украинского кризиса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.