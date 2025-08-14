Форма поиска по сайту

Новости

14 августа, 13:15

Политика

Журналисты прибыли к месту встречи Путина и Трампа на Аляске

Представители российской делегации вылетели в Анкоридж

ВС РФ освободили населенные пункты Суворово и Никаноровка в ДНР

Таксистов в России хотят обязать проходить медосмотр и техосмотр под камерами

ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР

Новости мира: 64 человека пострадали при ночных беспорядках в Сербии

Эксперты предположили, что итоги саммита на Аляске могут остаться за закрытыми дверями

КНДР зафиксирует в конституции враждебное отношение к Южной Корее

В Госдуме предложили ввести в РФ базовый доход

Новости мира: в Греции лесные пожары достигли города Патры

У ворот базы ВВС США на Аляске, где 15 августа пройдет встреча Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, уже дежурят журналисты. Представители прессы собрались и на расположенном неподалеку гольф-курорте, зная о любви Трампа к этому виду спорта.

Саммит начнется в 22:30 по московскому времени. Сначала лидеры проведут беседу тет-а-тет с переводчиками, а затем состоятся переговоры в составе делегаций и рабочий завтрак. Завершится встреча совместной пресс-конференцией, главной темой которой станет урегулирование украинского кризиса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Переговоры Путина и Трампа
