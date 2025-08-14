Форма поиска по сайту

14 августа, 04:57

Политика

Сенатор США Грэм заявил, что боится ехать на встречу Трампа и Путина на Аляске

Фото: AP Photo/Ben Curtis (Линдси Грэм внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что боится ехать на встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Белом доме.

Сенатора спросили, готов ли он сопровождать Трампа на предстоящем саммите как его близкий соратник.

"Нет. Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию", – приводит РИА Новости ответ Грэма.

Встреча президентов РФ и США состоится 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Лидеры планируют обсудить пути долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. По мнению представителей Белого дома, цель саммита – лучше понять позицию России для достижения мира.

Трамп подчеркнул, что Россию ждут "серьезные последствия", если на саммите не удастся достичь каких-либо договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. О каких именно последствиях идет речь, он не уточнил.

В Белом доме заявили, что Трамп может посетить Россию в будущем

политика

