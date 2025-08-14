Профессор Миршаймер: Зеленский был странным во время видеоконференции с Трампом

Фото: ТАСС/Zuma

Украинский президент Владимир Зеленский вел себя странно во время видеоконференции с американским лидером Дональдом Трампом и главами европейских стран. Об этом заявил профессор из Соединенных Штатов Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive, передает News.ru.

Миршаймер сравнил президента Украины с бывшим главой Белого дома Джо Байденом. По его словам, Зеленский плохо ориентировался в пространстве во время беседы с зарубежными лидерами.

"На этой встрече он постоянно менял свое мнение, странно смотрелся, словно потеряв мысль или забыв, что хотел сказать", – заметил профессор.

Зеленский провел онлайн-переговоры с главами ряда стран Запада в преддверии встречи Владимира Путина и Трампа, которая состоится 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Лидеры планируют обсудить пути долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Трамп говорил, что после саммита есть хороший шанс на вторую встречу. Президент США хотел бы "сделать это почти сразу же". По информации СМИ, США уже ищут место для трехсторонних переговоров Трампа, Путина и Зеленского.