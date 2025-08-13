Bild: визит Зеленского в Берлин застал врасплох немецких полицейских

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi

Визит украинского президента Владимира Зеленского в Берлин застал врасплох немецких полицейских, сообщает RT со ссылкой на Bild.

По данным издания, организация безопасности главы Украины стала "сверхзадачей" для правоохранителей из-за спонтанности и сжатых сроков.

"В настоящее время полицейские все еще собираются. Сообщается, что силы безопасности узнали о мегавизите только поздно вечером во вторник (12 августа 2025 года. – Прим. ред.)", – указано в статье.

По словам журналистов, у силовых структур осталось мало времени, чтобы превратить Берлин в "крепость".

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус находился в Киеве с необъявленным визитом. Он планировал обсудить с украинским руководством возможность поставок новой военной помощи. Глава Минобороны утверждал, что Берлин сделает все, чтобы Киев смог защититься.