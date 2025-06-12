DPA: министр обороны ФРГ Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщает DPA.

Писториус планирует обсудить с руководством Украины возможность поставок новой военной помощи. Также глава немецкого министерства подчеркнул, что Берлин сделает все, чтобы Киев смог защититься и находиться в позиции, когда Москва была бы готова к серьезным переговорам.

"Речь пойдет о том, как будет выглядеть поддержка со стороны Германии и других европейцев в будущем, что мы можем сделать, например, в области промышленного сотрудничества, а также касательно иной помощи", – отметил министр обороны.

Ранее президент Сербии Александр Вучич впервые с начала спецоперации прибыл на территорию Украины. Визит сербского президента не был анонсирован заранее.

В Одессе на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" он предложил предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому оказать помощь в восстановлении одного-двух небольших городов или одного маленького региона.

