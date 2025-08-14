Самолет с российской делегацией сможет долететь из Москвы в Анкоридж за 9 часов

Самолет Ил-96, который доставит российскую делегацию на саммит РФ и США в Анкоридже, сможет выполнить перелет из Москвы без дозаправки. Об этом сообщил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, расстояние по северному маршруту составляет чуть более 9 тысяч километров, а время в пути – около 9 часов.

Согласованная программа встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа предусматривает беседу тет-а-тет с участием переводчиков, переговоры в составе делегаций и рабочий завтрак. По итогам лидеры проведут совместную пресс-конференцию.

