Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 14:15

Политика

Самолет с российской делегацией сможет долететь из Москвы в Анкоридж за 9 часов

Самолет с российской делегацией сможет долететь из Москвы в Анкоридж за 9 часов

Путин прокомментировал усилия администрации США по урегулированию конфликта на Украине

Журналисты прибыли к месту встречи Путина и Трампа на Аляске

Представители российской делегации вылетели в Анкоридж

ВС РФ освободили населенные пункты Суворово и Никаноровка в ДНР

Таксистов в России хотят обязать проходить медосмотр и техосмотр под камерами

ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР

Новости мира: 64 человека пострадали при ночных беспорядках в Сербии

Эксперты предположили, что итоги саммита на Аляске могут остаться за закрытыми дверями

КНДР зафиксирует в конституции враждебное отношение к Южной Корее

Самолет Ил-96, который доставит российскую делегацию на саммит РФ и США в Анкоридже, сможет выполнить перелет из Москвы без дозаправки. Об этом сообщил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, расстояние по северному маршруту составляет чуть более 9 тысяч километров, а время в пути – около 9 часов.

Согласованная программа встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа предусматривает беседу тет-а-тет с участием переводчиков, переговоры в составе делегаций и рабочий завтрак. По итогам лидеры проведут совместную пресс-конференцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Переговоры Путина и Трампа
политикавидеоНаталия ШкодаРумина Кенжалиева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика