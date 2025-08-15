Мишустин досрочно покинул заседание межправсовета ЕАЭС из-за саммита на Аляске

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин досрочно покинул заседание Евразийского межправительственного совета, проходящее в Киргизии, из-за саммита РФ и США на Аляске, передает РИА Новости.

В ходе своего выступления на заседании председатель российского правительства отметил, что должен присутствовать в России.

"Мне необходимо вернуться в Москву. Вы знаете, что сегодня (15 августа. – Прим. ред.) на Аляске состоится российско-американский саммит – с участием президентов Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа", – сказал Мишустин.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. В соответствии с графиком Белого дома, саммит стартует в 11:00 по местному времени (22:00 по Москве).

На переговорах будут присутствовать делегации стран и группа экспертов. От РФ на переговорах примут участие помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Главной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Вместе с тем РФ и США намерены обговорить двустороннее сотрудничество, в том числе в торговой сфере.