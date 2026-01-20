Форма поиска по сайту

20 января, 11:16

Шоу-бизнес

Суд запретил продавать маски с изображением актера Безрукова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Хамовнический суд Москвы запретил продавать тканевые и карнавальные маски с изображением актера Сергея Безрукова после иска артиста с требованием снять подобные товары с продажи. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Инстанция частично удовлетворила требования артиста и запретила предпринимателю Кристине Соболевской дальнейшее использование масок с изображением Безрукова без его согласия. Кроме того, с нее взыскали компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

В ноябре 2025 года актер подал иск против Соболевской из-за продажи на маркетплейсах тканевых и карнавальных масок с изображением его лица. Артист счел это нарушением своих личных данных.

Ранее блогеру Владу Бумаге отказали в защите прав на его изображение на футболках. Его представитель подал иск против бизнесмена, который продавал одежду с похожим рисунком. Команда блогера сочла товар контрафактным и потребовала компенсацию.

Однако суд не выявил нарушений. Кроме того, истец не смог доказать законное право на дизайн.

судышоу-бизнес

