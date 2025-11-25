Форма поиска по сайту

25 ноября, 14:57

Культура

Сергей Безруков заявил, что недопустимо использовать имя и лицо человека для коммерции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народный артист РФ Сергей Безруков, комментируя свой иск из-за продажи масок с его лицом, сказал, что недопустимо использовать имя и изображение человека в коммерческих целях без согласия. Об этом сообщает газета "Известия".

Безруков подал в суд на индивидуального предпринимателя Кристину Соболевскую из-за того, что она продавала карнавальные и тканевые маски на маркетплейсах с его лицом. Он указал, что ответчик использует без разрешения его личные данные – имя, фамилию и изображение.

В связи с этим Безруков потребовал, чтобы Соболевская больше не могла распространять его персональные сведения в Сети. Помимо этого, актер призвал взыскать с индивидуального предпринимателя компенсацию морального вреда.

Актер также подчеркнул, что каждый, кто оказался в такой ситуации, имеет право на защиту своих персональных данных.

"Это сложная тема – защита изображения, имени, голоса людей, особенно известных. И особенно в наши дни – с развитием технологий искусственного интеллекта", – добавил Безруков.

Также артист отметил, что дипфейки также относятся к проблеме незащищенности личных данных. Это нужно решать, заключил Безруков.

Ранее сообщалось, что певица Анна Семенович намерена судиться с продавцами, которые незаконно используют в коммерческих целях ее образ. Артистка рассказала, что обнаружила в продаже картонные ростовые куклы со своим изображением, которые распространяются без ее согласия. Она отметила, что "кто-то зарабатывает на ней огромные деньги".

культура

