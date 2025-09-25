Форма поиска по сайту

Певица Анна Семенович намерена судиться за незаконное использование своего образа

Фото: телеграм-канал "Анна Семенович"

Певица Анна Семенович намерена судиться с продавцами, которые незаконно используют в коммерческих целях ее образ. Об этом она заявила в своем телеграм-канале.

"Идем с подружкой в суд! Будем наказывать всех, кто наживается на моем прекрасном теле", – заявила Семенович.

Артистка рассказала, что обнаружила в продаже картонные ростовые куклы со своим изображением, которые распространяются без ее согласия. Она отметила, что "кто-то зарабатывает на ней огромные деньги".

Ранее Семенович сравнила себя с Дюймовочкой после того, как похудела на 7 килограммов. Сейчас, по словам артистки, она чувствует себя отлично в новом весе. Телеведущая призналась, что добилась такого результата с помощью специального препарата.

Певица Анна Семенович встретилась с контрактниками в едином пункте отбора в Москве

