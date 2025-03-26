Телеведущая Анна Семенович отреагировала на получение президентской награды

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Российская фигуристка, телеведущая и певица Анна Семенович прокомментировала получение госнаграды "За труды в культуре и искусстве" от Владимира Путина. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Телеведущая назвала это событие неординарным и волнительным. По словам Семенович, для нее вручение госнаграды от президента является честью. Она также рассказала, что за свою карьеру в спорте и на сцене получила немало престижных медалей и премий. Семенович отметила, что гордится каждой.

Однако госнаграда, как рассказала телеведущая, стала для нее особенной и почетной. Она обратила внимание, что медаль получила за работу на "Русском радио", где была ведущей программы "Дембельский альбом" и каждое воскресенье поддерживала военнослужащих и их женщин – матерей, жен, сестер. Кроме того, певица вместе с коллективом радио посещала воинские части, госпитали и отправлялась в зону спецоперации.

Семенович отметила, что за 12 лет передача превратилась не просто в музыкальный эфир, а в крупный социальный проект.

"Не понаслышке знаю, как важна нашим ребятам артистическая и простая человеческая поддержка и участие. Мне приятно, что эта моя многолетняя деятельность не осталась незамеченной и отмечена важной государственной наградой", – отметила Семенович.

Она поблагодарила всех за оказанное ей доверие.

"Спасибо всем, кто вместе со мной делает важное дело. Это наша общая награда", – заключила Семенович.

Накануне, 25 марта, Путин наградил Семенович медалью "За труды в культуре и искусстве" за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Кроме того, президент присвоил звания народных артистов России актерам Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину "за большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства".

