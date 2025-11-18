Суд взыскал с актера Павла Деревянко более 13 млн рублей

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Измайловский суд Москвы взыскал с актера Павла Деревянко и его бывшего партнера по криптобизнесу Григория Мулузяна более 13 миллионов рублей долга по договору займа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Также суд постановил взыскать с них проценты, неустойку и судебные расходы.

В ноябре 2023 года стало известно, что житель Москвы обратился в полицию из-за "денежных махинаций" Деревянко и его партнера Мулузяна. Они якобы не выполнили обязательства по заключенному с ним контракту.

Москвич рассказал, что с сентября 2022 по май 2023 года он заключил с ними три договора займа на общую сумму более миллиона рублей. По его словам, сроки возврата истекли, однако обязательства не выполнены и средства не возвращены.

На этом фоне столичная полиция начала проверку. Агент Деревянко Елена Галанова не стала комментировать ситуацию.

После этого стало известно об еще одной пострадавшей от мошенничества женщине. Она подала в суд на Деревянко. Гражданка Жанна Я. потребовала с актера 250 тысяч долларов (более 22 миллионов рублей).

Сам Мулузян заявил, что с конца 2019-го он вместе с Деревянко торговал на бирже криптовалют. Артист подключал разных клиентов, но когда произошли проблемы и вкладчики потребовали деньги назад, Деревянко якобы во всем обвинил Мулузяна.

