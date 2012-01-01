"7Дней.ru": бизнес Григория Лепса терпит убытки

Бизнес Григория Лепса перестал приносить прибыль, сообщили СМИ. При этом артист недавно признавался, что с появлением юной возлюбленной ощутимо увеличились и траты. О звездах, которые "не потянули" собственный бизнес, расскажет Москва 24.

Григорий Лепс

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

17 февраля издание "7Дней.ru" сообщило, что бизнес певца находится в удручающем состоянии. По данным источников, из-за долгов в 1,5 миллиона начался процесс банкротства компании по кейтерингу, которая была учреждена Лепсом. Кроме того, другая фирма артиста, "Хлебосольное подворье Григория Лепса", не приносит доход уже в течение трех лет. Плюс компания по продаже очков "Лепс-оптика" и турфирма "Алтайтревел" якобы и вовсе убыточны.

Стабильную прибыль народному артисту приносит лишь "Продюсерский центр Григория Лепса": по данным журналистов, за 2024 год компания заработала 7,4 миллиона рублей.

К слову, трат у артиста в последнее время стало значительно больше. В 2024 году 62-летний Лепс начал встречаться с 19-летней Авророй Киба. Возлюбленная исполнителя хита "Рюмка водки на столе" учится в Лондоне, и певец оплачивает ей перелеты в Россию и обратно. В ноябре прошлого года в одном из телевизионных шоу Лепс признался, что такие траты серьезно сказываются на его финансовом положении.

"Эти перелеты выматывают мои кошельки", – сказал исполнитель.

Анастасия Решетова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ноябре прошлого года СМИ сообщали, что модель и мать младшего ребенка рэпера Тимати закрыла уже вторую фирму из-за многомиллионных убытков. Компания по производству нижнего белья "Гейша Андер" была зарегистрирована в 2020 году. По данным телеграм-канала SHOT, в 2023-м фирма принесла владелице 13 миллионов рублей убытка, и Решетова решила закрыть бизнес.

Ранее сообщалось, что она также ликвидировала свой бренд косметики. По данным на 2024 год, у экс-возлюбленной Тимати остались еще четыре салоны красоты.

Павел Деревянко

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2023 году актер оказался в эпицентре скандала: его обвинили в мошенничестве на миллионные суммы. Павел Деревянко и его партнер Григорий Мулузян с конца 2019 года привлекали инвесторов якобы для выгодных вложений на криптобирже. При этом бизнесмены обещали, что все инвестиции вернут с хорошими процентами.

По данным СМИ, Деревянко с партнером привлекли не один десяток инвесторов, около трети из которых оказались друзьями и коллегами актера.

Когда на артиста поступило несколько заявлений в полицию от потерпевших, он привлек адвокатов. Защитники звезды настаивали, что Деревянко тоже стал жертвой махинаций: якобы Мулузян убедил его вложить все свои сбережения и даже уговаривал продать единственную квартиру. Кроме того, артист взял многомиллионные кредиты и передал деньги партнеру.



В свою очередь, Мулузян высказывал другую версию: они с Деревянко были полноправными партнерами и получали прибыль. Но когда начались проблемы, актер якобы стал во всем винить партнера по бизнесу.

В сентябре 2023 года было возбуждено уголовное дело, в рамках которого Деревянко признали потерпевшим. Предварительное следствие еще не завершено. Сам актер рассказал журналистам, что из-за прогоревшего бизнеса он потерял 90 миллионов рублей.

Александр Кержаков

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

20 января 2025 года экс-футболист сборной России рассказал в интервью изданию "Чемпионат", что живет "соразмерно карману" и тратит гораздо меньше 300 тысяч рублей в месяц. Спортсмен также посетовал, что бездарно распоряжался деньгами, когда они у него были в большом количестве.

Например, в 2011 году Александр Кержаков вложил 330 миллионов рублей в строительство мини-завода по переработке углеводородного сырья в Воронеже. Однако бизнес-проект оказался мошенническим: гендиректор предприятия Михаил Сурин забрал средства футболиста и потратил их на свое усмотрение. Позже спортсмен уточнял в разговоре с журналистами, что тогда потерял почти все свои сбережения.

В 2016 году обманувшего Кержакова Сурина приговорили к четырем годам колонии (в 2020-м он был досрочно освобожден), а в 2017-м суд вынес постановление о взыскании с мошенника в пользу футболиста 222 миллионов рублей. Однако в 2021 году Кержаков рассказал журналистам, что главный фигурант дела выплачивал спортсмену по 1–2 тысячи рублей в месяц. Спортсмен объяснил это тем, что у Сурина "ничего нет и он не работает".

