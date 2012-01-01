Француженка отдала фейковому "Брэду Питту" более 800 тысяч евро: мошенники сгенерировали фото и видео голливудского актера с помощью искусственного интеллекта и начали вытягивать из пострадавшей крупные суммы. Кто еще из лже-знаменитостей обманывал доверчивых людей, вспомнила Москва 24.

Брэд Питт

История 53-летней француженки Анны, которую развела фейковая звезда Голливуда, прогремела в Сети 14 января 2025 года. По данным западных СМИ, пострадавшая пару лет назад зарегистрировалась в соцсетях, и вскоре ей написала якобы мать актера Джейн Этта Питт. Она заявила, что ее сыну нужна именно такая женщина, как Анна. Затем на связь с француженкой вышел и сам "Брэд Питт". Дама без тени сомнения поверила голливудскому секс-символу и окунулась в виртуальный роман с головой. Подкрепляли ее чувства фото и видео артиста, которые, как оказалось, были сгенерированы нейросетями.

"Актер" сначала вел с Анной вежливые беседы, затем начал флиртовать, признаваться в любви и присылать подарки. Женщине пришлось заплатить более 5 000 евро якобы для того, чтобы посылки беспрепятственно прошли через таможню. Потом лжеПитт внезапно заявил, что у него рак почки и нужна операция, а все счета заблокированы из-за бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли. Доверчивая Анна бросила мужа-миллионера и перевела возлюбленному деньги.

Женщина насторожилась, лишь когда увидела в СМИ свежие снимки Брэда и его избранницы Инес де Рамон. В итоге она лишилась примерно 830 тысяч евро и богатого мужа, поругалась с дочерью и оказалась в больнице из-за тяжелой депрессии. Более того, когда история Анны стала достоянием общественности, женщина подверглась жестоким насмешкам в интернете.

Это не первый случай, когда мошенники используют имя Брэда Питта. В сентябре 2024 года пресс-служба МВД Испании сообщила о задержании пятерых аферистов, которые вели аккаунт от имени голливудской звезды и окрутили сразу двух пенсионерок. Злоумышленники убедили одиноких дам, что "Питт" испытывает к ним глубокие чувства, и дали надежду на совместное будущее. Затем "актер" предложил женщинам инвестировать накопления в различные бизнес-проекты. В общей сложности мошенники выудили у жертв 325 тысяч евро.

Мария Порошина

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Нередко жулики действуют и от имени российских знаменитостей. Звезда сериалов и многодетная мать Мария Порошина в одном из интервью рассказывала журналистам, что долго не заводила аккаунт в соцсетях. Затем актриса обратила внимание, что в интернете от ее имени рекламируют косметику, часы и другие вещи, к которым она не имела отношения. Последней каплей стала публикация со сбором денег на якобы операцию больному ребенку.

Актриса засомневалась, что за постом стоит реальный малыш, которому нужна помощь. Тогда бывший муж, актер Гоша Куценко, посоветовал Порошиной завести свой аккаунт. Мария так и сделала. Теперь артистка всегда предупреждает подписчиков, чтобы те не велись на сборы средств от ее имени, а всю актуальную информацию она публикует в официальном аккаунте.

Леонардо Ди Каприо

Жительница Чебоксар стала жертвой преступников, действовавших от имени голливудского артиста. В январе 2023 года аферисты прислали женщине электронное письмо от пользователя с ником "Леонардо Ди Каприо". "Актер" признался в симпатиях к давней фанатке, после чего они общались более пяти месяцев, рассказали в региональном главке МВД.

Затем якобы звезда "Титаника" предложил поклоннице записаться в "суперфанатки", что дает шанс увидеть кумира по видеосвязи. Правда, за это нужно было отстегнуть голливудскому актеру примерно 80 тысяч рублей. Окрыленная надеждой, женщина взяла кредит и перевела нужную сумму на указанный счет. Но разговор продлился всего секунду, а разглядеть "Лео" фанатка не успела.

Женщина не расстроилась и продолжила виртуальное общение. Тогда "Ди Каприо" пообещал прилететь в Чебоксары, если она оплатит расходы на дорогу. В итоге пострадавшая поняла, что связалась с мошенником, и обратилась в полицию.

Сергей Лазарев

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В 2018 году артист опубликовал пост в соцсетях, в котором предупредил фанатов о мошенниках. По словам исполнителя, злоумышленники выдавали себя за кастинг-директоров Лазарева и приглашали девушек до 30 лет сняться в клипе.

При этом дамам обещали гонорар – 50 тысяч рублей. В качестве гарантии, что потенциальные героини ролика придут на съемки, с них просили деньги, которые потом якобы вернутся на счет.

"Запомните, мошенники-твари, кто вешает в Сети подобные объявления и обманывает людей, прикрываясь артистами, собирая деньги: вас рано или поздно поймают и посадят в тюрьму!" – написал разгневанный артист.

Лазарев попросил поклонников игнорировать подобные объявления и предупредил: публикации о кастингах появляются только на его официальных ресурсах.