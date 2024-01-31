Притворившийся Ди Каприо мошенник обманул жительницу Чебоксар на 80 тыс рублей

Фото: кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"; режиссер – Мартин Скорсезе; производство – Red Granite Pictures Appian Way Productions Sikelia Productions EMJAG Productions

Мошенник выманил у 32-летней жительницы Чебоксар 80 тысяч рублей, притворившись американским актером Леонардо Ди Каприо. Информация о происшествии появилась на сайте регионального главка МВД.

Женщина, работающая школьной вожатой, является давней поклонницей актера. По данным полиции, в январе прошлого года ей пришло сообщение якобы от Ди Каприо, который выразил ей свою симпатию. Их общение длилось более пяти месяцев.

"Ей было предложено записаться в суперфанатки, что даст возможность пообщаться по видеосвязи. Данная услуга оказалась платной. Не имея в наличии средств, женщина оформила кредит и перевела на указанный счет порядка 80 тысяч рублей", – рассказали в МВД.

Затем злоумышленник позвонил жертве по видеосвязи, однако звонок оборвался через секунду, и женщина не успела рассмотреть мужчину. За помощью в полицию она обратилась только тогда, когда мошенник попросил оплатить ему билет до Чебоксар.

В декабре прошлого года Генпрокуратура РФ совместно с Роскомнадзором (РКН) предложила ужесточить наказание за пропуск мошеннических звонков. Они готовят поправки к закону "О связи", согласно которым за нарушение у операторов сотовой связи будут отзывать лицензии.

Как пишут СМИ, Минцифры, которое также несет ответственность за борьбу с телефонным мошенничеством, в работе над поправками пока не участвует. Издания отмечают, что операторы уже настороженно относятся к нововведениям, указывая на непрозрачность таких отзывов.



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