Партнеры по несчастью: что известно о скандале вокруг криптобизнеса актера Деревянко

Павел Деревянко оказался в центре финансового скандала. Актер вместе с теперь уже бывшим деловым партнером создал фирму, которая занималась торговлей на бирже криптовалют. Несколько вкладчиков обвинили компанию в мошенничестве. При этом артист заявляет, что ни в чем не виновен. По словам Деревянко, он сам стал жертвой обмана. Рассказываем подробности.



Не мошенник, а потерпевший?

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Столичная полиция начала проверку после жалобы на денежные махинации со стороны актера Павла Деревянко, сообщили СМИ. К правоохранителям обратился москвич Сергей Н., который вложился в криптобизнес артиста и его теперь уже бывшего делового партнера Григория Мулузяна. Мужчина потребовал привлечь обоих к ответственности. В период с сентября 2022 по май 2023 года он заключил с ними три договора займа на общую сумму свыше миллиона рублей. Однако никакой прибыли от своих инвестиций так якобы и не получил.

Кроме того, сообщалось о еще одной женщине, которая подала на Деревянко в суд заявление о мошенничестве. Она потребовала взыскать с артиста сумму в размере более 22 миллионов рублей. Адвокат актера Евгений Розенблат, комментируя оба этих случая, заявил, что его подопечный никого не обманывал, а, наоборот, сам является жертвой.

"По факту противоправных действий в отношении Деревянко П. Ю. им было подано заявление в правоохранительные органы. В настоящее время возбуждено уголовное дело, в рамках которого Павел признан потерпевшим. Предварительное следствие не окончено", – пояснил юрист.

Сам артист также утверждает, что ни в чем не виновен.





Павел Деревянко актер Это все неправда, они агонизируют. Я на них подал в суд, на этих людей – своих бывших партнеров и друзей, которые меня жестоким образом обманули, совершенно жестоким.

Актер надеется, что справедливость в скором времени восторжествует, а виновники понесут заслуженное наказание.



"Не знал, что берет в долг"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Бывший деловой партнер актера Григорий Мулузян рассказал, что их совместная компания торговала на бирже криптовалют с конца 2019 года, сообщает RT. Со слов бизнесмена, именно Деревянко в основном приводил клиентов. Однако, когда с биржами начались проблемы, якобы стал во всем винить партнера.

Мулузян уточнил, что среди клиентов был и пожаловавшийся в последствии в полицию Сергей Н. У него партнеры взяли 100 миллионов рублей под расписку. По словам Мулузяна, он сам свою часть долга все еще выплачивает Сергею.





Григорий Мулузян бывший деловой партнер Павла Деревянко Спрашивал: "Почему ты написал заявление в полицию?" На что он мне ответил, что не мог написать его лишь на Деревянко, так как договор у нас с ним общий и стоят подписи обоих.

По данным СМИ, Деревянко и Мулузян сейчас судятся. По словам последнего, актер заявляет, что "ничего не знает про деньги и якобы не понимал, что, оставляя свою подпись в расписках, берет в долг".

При этом претензии к Мулузяну есть не только у бывшего партнера. По данным СМИ, российский режиссер Марюс Вайсберг тоже обратился в полицию с просьбой провести проверку в отношении него. Причина жалобы все так же якобы заключается в денежных махинациях.

Предположительно, Вайсберг осенью прошлого года под расписку передал Мулузяну 100 тысяч долларов под 7% годовых в качестве инвестиции в криптобизнес. Однако доход от своего вложения так и не получил.

