Режиссер Вайсберг обратился в полицию из-за криптобизнеса Деревянко

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Российский режиссер Марюс Вайсберг (настоящая фамилия Бальчунас) попросил полицию провести проверку в отношении Григория Мулузяна и привлечь его к ответственности из-за невозвращенных денег. Мулузян был партнером актера Павла Деревянко по криптобизнесу. Об этом пишет RT со ссылкой на источник.

Отмечается, что Вайсберг 11 октября 2022 года передал Мулузяну под расписку под предлогом инвестиций под 7% годовых 100 тысяч долларов. Обмен проходил по адресу Пресненская набережная, дом 2.

В сообщении указано, что сейчас обязательства по договору не выполняются, деньги не возвращены.

Ранее СМИ, ссылаясь на источник, сообщили, что москвич обратился в полицию из-за "денежных махинаций" Деревянко и Мулузяна. Они якобы не выполнили обязательства по заключенному с ним контракту.

По его словам, с сентября 2022 по май 2023 года он заключил с ними три договора займа на общую сумму свыше миллиона рублей. Сроки возврата по документам истекли, но обязательства не выполнены и деньги не возвращены.

По факту произошедшего столичные правоохранительные органы начали проверку. Агент Деревянко Елена Галанова ситуацию комментировать не стала

Позднее еще одна пострадавшая от мошенничества женщина подала в суд на актера. Гражданка Жанна Я. требует с актера 250 тысяч долларов (более 22 миллионов рублей).

Мулузян, в свою очередь, объяснил, что с конца 2019 года он вместе с Деревянко торговал на бирже криптовалют. Актер приводил различных клиентов, однако, когда начались проблемы и вкладчики потребовали деньги назад, Деревянко якобы во всем обвинил Мулузяна.

При этом продолжается суд между самим актером и его бывшим партнером. По словам Деревянко, из-за проблем фирмы он сам потерял 90 миллионов рублей. Также он отметил, что не понимал, что брал в долг, когда ставил свою подпись на договоре с вкладчиком, который позднее написал заявление в полицию на мужчин.

"Безопасный город": актера Деревянко обвинили в мошенничестве на сумму более 1 млн рублей