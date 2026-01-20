Форма поиска по сайту

20 января, 11:15

Наука
The Sun: ученые заявили об аномальном поведении стаи косаток в Испании

Ученые заявили об аномальном поведении стаи косаток в Испании

Фото: depositphotos/JHPhotography

Ученые выразили беспокойство аномальным поведением стаи косаток. Животные, использующие собственный новый язык, переворачивают корабли близ побережья Испании и Португалии, сообщает aif.ru со ссылкой на The Sun.

Вожака стаи "Белую Глэдис" засняли во время общения с другими косатками. Диалект характеризуется 4 различными звуками, не похожими ни на что из ранее записанного.

"До сих пор считалось, что они очень молчаливы. Но теперь мы узнали, что их крики абсолютно не похожи ни на какие другие. С точки зрения сохранения культурного наследия – это просто поразительно", – сказал президент Испанской организации по сохранению, изучению и исследованию китообразных (CIRCE) Рено де Стефанис.

По его словам, стая "Белой Гладис" говорит на совершенно новом языке. Его можно сравнить по различиям между арабским и латинским языками.

Стаю видели более 700 раз с 2020 года. Животные топят суда в Гибралтарском проливе, они перевернули за год более 70 кораблей.

Ранее в Португалии стая косаток столкнулась с французской яхтой Ti'fare и потопила ее. На судне в момент происшествия находилась семья из 5 человек – родители и дети в возрасте 8, 10 и 12 лет. Пассажиры успели подать сигнал бедствия и перебраться на спасательный плот.

На помощь семье пришло рыболовецкое судно Silmar, которое оказалось поблизости и подобрало пострадавших.

