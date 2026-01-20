Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 10:55

Общество

В Санкт-Петербурге готовят к выписке пациента, который живет без пульса

Фото: телеграм-канал "Комздрав СПб"

В Санкт-Петербурге готовят к выписке пациента, который живет без пульса, рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Мужчина поступил в стационар с кардиомиопатией и терминальной сердечной недостаточностью. При этом у него возник ряд осложнений, например тромбоэмболия легочной артерии и инфаркт-пневмония. Это делало трансплантацию сердца невозможной.

Главный врач Мариинской больницы Игорь Реутский решил имплантировать искусственные желудочки. Обычно вживляется 1 такое устройство, но данному пациенту требовалось 2.

Операция продолжалась около 4 часов. Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Комздрава, академик РАН Геннадий Хубулава, под руководством которого проходила операция, отметил, что самым сложным было синхронизировать работу искусственных желудочков, но данная задача была выполнена.

"Это доказывает высокий уровень развития кардиохирургии в нашем городе", – подчеркнул Хубулава.

В Мариинской больнице это уже 10-я операция по имплантации вспомогательных желудочковых устройств. К настоящему моменту мужчина научился жить с приборами в теле и надеется, что скоро сможет вернуться в больницу для получения донорского сердца.

В ведомстве добавили, что данная операция становится "мостиком" для трансплантации сердца, поскольку дает возможность дожить до спасительной операции.

Ранее сообщалось, что к 2030 году в России может быть создана генетически модифицированная свинья, органы которой будут пригодны для трансплантации человеку.

Выращивать свиней будут в стерильных условиях под постоянным ветеринарным и медицинским контролем, что позволит обеспечить идеальное качество органов для последующей пересадки. В первый год проект сможет дать около 200 почек.

Читайте также


медицинаобществорегионы

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика