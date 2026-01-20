Фото: телеграм-канал "Комздрав СПб"

В Санкт-Петербурге готовят к выписке пациента, который живет без пульса, рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Мужчина поступил в стационар с кардиомиопатией и терминальной сердечной недостаточностью. При этом у него возник ряд осложнений, например тромбоэмболия легочной артерии и инфаркт-пневмония. Это делало трансплантацию сердца невозможной.

Главный врач Мариинской больницы Игорь Реутский решил имплантировать искусственные желудочки. Обычно вживляется 1 такое устройство, но данному пациенту требовалось 2.

Операция продолжалась около 4 часов. Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Комздрава, академик РАН Геннадий Хубулава, под руководством которого проходила операция, отметил, что самым сложным было синхронизировать работу искусственных желудочков, но данная задача была выполнена.

"Это доказывает высокий уровень развития кардиохирургии в нашем городе", – подчеркнул Хубулава.

В Мариинской больнице это уже 10-я операция по имплантации вспомогательных желудочковых устройств. К настоящему моменту мужчина научился жить с приборами в теле и надеется, что скоро сможет вернуться в больницу для получения донорского сердца.

В ведомстве добавили, что данная операция становится "мостиком" для трансплантации сердца, поскольку дает возможность дожить до спасительной операции.

Ранее сообщалось, что к 2030 году в России может быть создана генетически модифицированная свинья, органы которой будут пригодны для трансплантации человеку.

Выращивать свиней будут в стерильных условиях под постоянным ветеринарным и медицинским контролем, что позволит обеспечить идеальное качество органов для последующей пересадки. В первый год проект сможет дать около 200 почек.

