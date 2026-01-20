Форма поиска по сайту

20 января, 10:42

Город

Юные москвичи выбрали имя для ягненка из вотчины Деда Мороза

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Опрос по выбору имени для ягненка из зоологического сада в вотчине Деда Мороза – филиала Московского зоопарка в Великом Устюге прошел на платформе "Активный гражданин – детям". В результате его решили назвать Снежок, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Участниками голосования стали более 7,9 тысячи юных москвичей. Имя, которое стало победителем, получило 44% голосов. Среди фаворитов также оказались имена Морозко (18%) и Светозар (10%).

Ягненок является представителем породы валлийских овец. Они отличаются белой пушистой шерстью туловища, черной мордой и темными ногами.

Детеныш появился на свет у пары овец Валентина и Валентины. В настоящее время они живут в новом вольере на территории детского зоопарка. Ягненок активно изучает окружающую среду и играет с другими овцами. Он питается овощами, травой, ветками с зелеными листьями и специальным кормом.

Ранее в Московском зоопарке приступили к работам на месте будущего вольерного комплекса для панд. Новый павильон станет домом для Катюши и ее первого детеныша. Комплекс будет двухуровневым и займет более 2 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместят внутренние и уличные экспозиционные вольеры.

