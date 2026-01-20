В России время отпуска по уходу за ребенком включат в стаж без ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все время отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года будет учитываться в страховом стаже. Соответствующий документ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Изменения внесены в порядок подсчета стажа для страховых пенсий, постановление сняло ограничение в суммарные 6 лет. Это даст возможность увеличить пенсии родителям 5 и более детей, а не только 4, как раньше.

Кроме того, для тех, кто родил близнецов, периоды ухода за каждым из детей будут суммироваться – 3 года трудового стажа родителям двойни, 4,5 года – родителям тройни и так далее.

Постановление было подписано для исполнения закона "О страховых пенсиях". Данные нормы были разработаны по поручению Владимира Путина и приняты в конце 2025 года.

Ранее экономист Эльвира Глухова рассказала, что максимальный размер единовременной выплаты пенсионных накоплений может достичь почти 440 тысяч рублей.

Она объяснила, что получить ее могут россияне, которые в этом году получат право на накопительную пенсию и оформят ее – женщины 55 лет и мужчины 60 лет.

Условием является то, что ежемесячная сумма выплат не будет превышать 10% от прожиточного минимума пенсионера, то есть 1 628,8 рубля.

