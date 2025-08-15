Все номера гостиниц забронировали в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа

Накануне встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа забронировали все свободные номера в гостиницах Анкориджи.

Обычно тихий город превратился в центр международного внимания. Здесь одновременно находятся дипломаты, представители спецслужб и журналисты со всего мира. Туристические гостиницы не справляются с потоком гостей, поэтому многие вынуждены искать нестандартные варианты размещения.

Российским журналистам пришлось разместиться на спортивной арене, где они установили раскладушки и сделали импровизированные номера с помощью шторок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.