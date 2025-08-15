В The Daily Telegraph назвали встречу Путина и Трампа опасной для Зеленского

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится на Аляске 15 августа. Саммит с участием лидеров России и США стал едва ли не самым обсуждаемым событием, к которому приковано внимание политиков, экспертов и журналистов со всего мира. Что происходит на Аляске прямо сейчас – в материале Москвы 24.

Особый ажиотаж

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в городе Анкоридж на Аляске вечером 15 августа по московскому времени: по данным Кремля, в 22:30, по версии Белого дома – в 22:00. На месте же к тому времени будет около 11 утра. В качестве места для саммита лидеров России и США выбрали военную базу Элмендорф-Ричардсон.

Перед вылетом на Аляску Трамп оставил у себя в соцсетях сообщение, характеризующее серьезность предстоящих переговоров.





Дональд Трамп президент США Ставки высоки!

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, ключевой темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Помимо этого, ожидается обсуждение дальнейшего двухстороннего сотрудничества государств, в том числе в торгово-экономической сфере. Беседа Путина и Трампа сначала пройдет в формате тет-а-тет, а затем продолжится в составе делегаций. По завершению диалога должна состояться совместная пресс-конференция президентов России и США, отметил Ушаков.

При этом Владимир Путин перед Аляской прилетел с рабочей поездкой в Магадан, и уже оттуда затем направится в Анкоридж. Многие же члены российской делегации, а также журналисты уже добрались до места саммита. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров появился перед журналистами в свитере с надписью СССР. На вопрос, ощущает ли он мандраж перед предстоящими переговорами, министр ответил, что "не знает, что это такое".

При этом некоторые иностранные журналисты путают российских политиков. В частности, канал The Alaska Landmine запостил в соцсетях фото мужчины с усами у местного кафе и сопроводил текстом: "Черт возьми! Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, в ресторане Jens' в Анкоридже с несколькими мужчинами очень русской внешности!" Оказалось, репортеры перепутали Пескова с послом России в США Александром Дарчиевым.

Делегация из 50 российских журналистов в свою очередь осваивается в пункте временного размещения, обустроенном на спортивной арене Alaska Airlines Center. По их словам, для представителей СМИ здесь подготовили раскладушки Красного Креста, огороженные ширмами, душевые, Wi-Fi и сопроводительные надписи на русском языке. По данным СМИ, стадион пришлось задействовать из-за того, что в городе забронировали всю арендную недвижимость и гостиницы.

Корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев рассказал "Газете.ру", что проживание обойдется россиянам бесплатно – журналистов попросили только взять с собой пижамы. Питание тоже предоставят в местном кафетерии, рассказал Юнашев.

"У нас за время командировок бывали разные варианты размещения, так что мы привычны", – заметил он.

Однако обедают представители СМИ не только на спортивной арене: их внимание привлек ресторан русской кухни под названием "Пельмени". Как выяснил "Коммерсант", владелец заведения – американец, который специально приезжал в Россию за рецептом этого блюда.

Тем временем обстановка в Анкоридже накануне переговоров изменилась. Как сообщил один из местных жителей "Аргументам и фактам", улицы стали многолюднее и везде слышится русская речь. При этом украинские активисты устроили акции протеста против приезда Путина на Аляску. Как сообщила директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная, в Анкоридже усилены меры безопасности и введено круглосуточное патрулирование.

Интерес предстоящие переговоры вызывают не только у людей: журналисты заметили любопытного лося, изучающего обстановку рядом с местом встречи лидеров двух стран.

"Зеленский уже не знает, что придумать", – иронично упомянула президента Украины в своих соцсетях официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Затаили дыхание"

Фото: РИА Новости/Алексей Алексеев

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа стала едва ли не самым обсуждаемым событием в СМИ. Местная радиостанция KSKA на Аляске сообщила, что в Анкоридже ожидается более 700 иностранных журналистов.

Кроме того, испанская газета El País написала, что вся Европа переживает о том, что Путину в ходе встречи удастся склонить Трампа на свою сторону в конфликте с Украиной.

"Взоры всего мира, особенно Украины и Европы, будут прикованы в эту пятницу к саммиту <...>. Европейские правительства и Киев, отсутствующие на встрече тет-а-тет, затаили дыхание", – говорится в публикации.





газета El País Американцу необходимо объявить о каком-то результате встречи, на которой на карту поставлена значительная часть его дипломатического капитала.

Многие зарубежные издания прогнозируют продуктивный исход переговоров. По мнению редакции венгерской газеты Magyar Nemzet, встреча Путина и Трампа может оказаться решающей как для дальнейших отношений между двумя странами, так и для конфликта на Украине.

Канадский телеканал СВС же предположил, что в ходе переговоров Дональд Трамп попытается выполнить свое предвыборное обещание и окончательно прекратить конфликт на Украине. Однако некоторые эксперты телеканала усомнились, что после саммита будет объявлено о каком-то значимом решении. Хотя и не исключают такой возможности, "учитывая подход президента США к дипломатии".

В то же время обсуждение судьбы конфликта без участия Украины газета The New York Times (NYT) назвала дипломатической победой России. А издание The Daily Telegraph предполагает, что для президент Украины наступил "самый опасный момент" за все время конфликта с Россией.





из публикации The Daily Telegraph Для Владимира Зеленского это, вероятно, самый опасный момент, тот, когда судьба его страны может быть решена на встрече, на которую его не пригласили.

В издании отметили, что у президента Украины по итогам саммита останется только два варианта действий: принять условия невыгодной сделки или потерять поддержку американского правительства. В то же время без участия США европейские страны будут уже не в состоянии оказывать военную помощь Украине, сообщил европейский портал Euractiv.

Что касается атмосферы на встрече, по данным СМИ она может быть теплой. Как сообщил телеканал NBC, Трамп намерен принять Путина на Аляске с наивысшими почестями.

